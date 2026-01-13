Tetra Tech Aktie

Tetra Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902888 / ISIN: US88162G1031

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Tetra Tech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tetra Tech äußert sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tetra Tech 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Tetra Tech nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 975,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 4,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

