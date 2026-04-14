Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teva Pharmaceutical Industries lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teva Pharmaceutical Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teva Pharmaceutical Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 ILS je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 ILS je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teva Pharmaceutical Industries in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 11,83 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren noch 13,96 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,40 ILS je Aktie, gegenüber 4,17 ILS je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 51,70 Milliarden ILS. Im Vorjahr waren 59,75 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at