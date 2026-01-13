Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teva Pharmaceutical Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,04 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Teva Pharmaceutical Industries noch ein Verlust pro Aktie von -0,700 ILS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teva Pharmaceutical Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 13,77 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren noch 15,53 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,41 ILS, während im vorherigen Zeitraum noch -5,370 ILS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 53,97 Milliarden ILS umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 61,11 Milliarden ILS waren.

