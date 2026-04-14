Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Teva Pharmaceutical Industries wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,481 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 167,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teva Pharmaceutical Industries in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 16,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at