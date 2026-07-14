Teva Pharmaceutical Industries Aktie

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WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Teva Pharmaceutical Industries wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teva Pharmaceutical Industries noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,05 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie, gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 16,55 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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