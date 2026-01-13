Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,641 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Teva Pharmaceutical Industries noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent auf 4,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie, gegenüber -1,460 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 16,90 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 16,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at