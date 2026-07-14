Erste Schätzungen: Teva Pharmaceutical Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass Teva Pharmaceutical Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 ILS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 19,18 Prozent auf 12,18 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,07 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,28 ILS je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,17 ILS je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 49,78 Milliarden ILS, gegenüber 59,75 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at