Erste Schätzungen: Texas Instruments gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Texas Instruments wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

29 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.

27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,07 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Texas Instruments für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,52 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 33 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,58 Milliarden USD, gegenüber 17,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at