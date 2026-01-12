Erste Schätzungen: Texas Instruments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Texas Instruments wird sich voraussichtlich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 30 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Texas Instruments im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 28 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,94 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,20 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 17,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 15,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at