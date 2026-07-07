Erste Schätzungen: Texas Instruments stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Texas Instruments wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 28 Analysten von einem Gewinn von 1,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 27 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,23 Milliarden USD – ein Plus von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,45 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at