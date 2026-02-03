Texas Pacific Land Aktie

Texas Pacific Land für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Texas Pacific Land gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Texas Pacific Land stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,79 USD je Aktie gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Texas Pacific Land für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 207,5 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,98 USD im Vergleich zu 6,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 794,0 Millionen USD, gegenüber 705,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

