Texas Roadhouse Aktie

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WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Texas Roadhouse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Texas Roadhouse wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 27 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie vermeldet.

25 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Texas Roadhouse für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,59 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie, gegenüber 6,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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