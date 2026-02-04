Texas Roadhouse Aktie

Texas Roadhouse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Texas Roadhouse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Roadhouse wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,51 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,72 Prozent verringert. Damals waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

28 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,50 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,33 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,37 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Texas Roadhouse Inc.

Analysen zu Texas Roadhouse Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Texas Roadhouse Inc. 157,45 0,41% Texas Roadhouse Inc.

