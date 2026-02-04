Erste Schätzungen: Texas Roadhouse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Roadhouse wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,51 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,72 Prozent verringert. Damals waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

28 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,50 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,33 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,47 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,37 Milliarden USD.

