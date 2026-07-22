Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Texas Roadhouse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Texas Roadhouse lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 27 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,83 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Texas Roadhouse 1,86 USD je Aktie vermeldete.
25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie, gegenüber 6,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 6,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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