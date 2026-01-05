Erste Schätzungen: TF Bank Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TF Bank Registered lässt sich voraussichtlich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TF Bank Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass TF Bank Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 789,7 Millionen SEK aus – eine Minderung von 15,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TF Bank Registered einen Umsatz von 938,2 Millionen SEK eingefahren.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,86 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 28,06 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,90 Milliarden SEK, gegenüber 3,46 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at