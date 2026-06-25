TF Bank AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41E66 / ISIN: SE0025666969
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TF Bank Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TF Bank Registered wird sich voraussichtlich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,05 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TF Bank Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 6,72 SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 862,3 Millionen SEK gegenüber 941,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,42 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,74 SEK je Aktie, gegenüber 9,92 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,93 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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