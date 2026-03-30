TF Bank AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41E66 / ISIN: SE0025666969

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30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TF Bank Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TF Bank Registered wird voraussichtlich am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,87 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TF Bank Registered ein EPS von 6,46 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,68 Prozent auf 816,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 924,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,82 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,92 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3,56 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 3,93 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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