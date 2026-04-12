Erste Schätzungen: TFI International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TFI International wird sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,619 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TFI International noch 0,960 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,89 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,82 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, gegenüber 5,23 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 8,01 Milliarden USD im Vergleich zu 11,02 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at