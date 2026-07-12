Erste Schätzungen: TFI International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TFI International wird voraussichtlich am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TFI International 1,63 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD für TFI International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,82 Milliarden CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,43 USD je Aktie, gegenüber 5,23 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,41 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,02 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at