Erste Schätzungen: TFI International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TFI International wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,75 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TFI International 1,42 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,23 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,71 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,92 USD, gegenüber 5,23 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 8,63 Milliarden USD im Vergleich zu 11,02 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at