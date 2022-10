Erste Schätzungen: The Aarons Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Aarons Company wird voraussichtlich am 24.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,158 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Aarons Company einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 561,9 Millionen USD – ein Plus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Aarons Company 452,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 3,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

