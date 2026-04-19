The Babcock & Wilcox Aktie

The Babcock & Wilcox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Babcock Wilcox wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,920 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Babcock Wilcox 0,820 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Babcock Wilcox in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 830,7 Millionen USD im Vergleich zu 682,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD im Vergleich zu 3,58 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,76 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Babcock & Wilcox Co When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu The Babcock & Wilcox Co When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Babcock & Wilcox Co When Issued 198,65 1,77% The Babcock & Wilcox Co When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen