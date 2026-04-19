Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Babcock Wilcox wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,920 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Babcock Wilcox 0,820 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Babcock Wilcox in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 830,7 Millionen USD im Vergleich zu 682,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD im Vergleich zu 3,58 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,76 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at