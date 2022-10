Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Babcock Wilcox gibt voraussichtlich am 07.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen, dass The Babcock Wilcox für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 532,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 499,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,06 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at