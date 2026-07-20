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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Babcock Wilcox wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 903,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 763,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,77 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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