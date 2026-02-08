The Babcock & Wilcox Aktie
WKN DE: A14V4U / ISIN: US05605H1005
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Babcock Wilcox präsentiert voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,891 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,22 Prozent auf 837,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Babcock Wilcox noch 746,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,82 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
