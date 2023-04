Erste Schätzungen: The Beachbody Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Beachbody Company wird voraussichtlich am 08.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 30,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 198,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 138,7 Millionen USD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 575,0 Millionen USD, gegenüber 692,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at