Erste Schätzungen: The Beauty Health Company Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Beauty Health Company Registered A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll The Beauty Health Company Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 74,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,157 USD je Aktie, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 290,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 300,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at