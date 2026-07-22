The Beauty Health Company Registered a Aktie
WKN DE: A3CPDE / ISIN: US88331L1089
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The Beauty Health Company Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Beauty Health Company Registered A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll The Beauty Health Company Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 74,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,157 USD je Aktie, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 290,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 300,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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