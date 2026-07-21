Erste Schätzungen: The Brinks Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Brinks Company wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 99,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,03 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,53 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,24 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,69 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,66 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at