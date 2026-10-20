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WKN: 264748 / ISIN: US1096961040

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Brinks Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Brinks Company wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass The Brinks Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll The Brinks Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,23 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,59 Milliarden USD, gegenüber 5,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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