Erste Schätzungen: The Buckle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Buckle wird voraussichtlich am 26.05.2023 die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,916 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Buckle einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 8,50 Prozent auf 282,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 309,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,44 USD je Aktie, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at