Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Cheesecake Factory wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll The Cheesecake Factory im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 964,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 927,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,02 Prozent gesteigert.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,91 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at