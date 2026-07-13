Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Cheesecake Factory präsentiert in der voraussichtlich am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll The Cheesecake Factory im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 994,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 955,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,08 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,05 USD aus. Im Vorjahr waren 3,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 3,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at