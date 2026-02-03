The Cheesecake Factory Aktie

The Cheesecake Factory für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884888 / ISIN: US1630721017

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Cheesecake Factory stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,986 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Cheesecake Factory einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 949,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 921,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,20 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

