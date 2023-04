Erste Schätzungen: The Cheesecake Factory veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Cheesecake Factory äußert sich voraussichtlich am 10.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,593 USD. Dies würde einem Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Cheesecake Factory 0,470 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 871,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 793,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,53 Milliarden USD, gegenüber 3,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at