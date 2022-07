Erste Schätzungen: The Chefs Warehouse präsentiert Quartalsergebnisse

The Chefs Warehouse wird voraussichtlich am 27.07.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,307 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 667,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 600,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 42,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at