Erste Schätzungen: The Cigna Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Cigna Group Registered wird voraussichtlich am 05.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei The Cigna Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 6,01 USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 45,58 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,74 USD, gegenüber 23,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 188,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 180,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at