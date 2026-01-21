Erste Schätzungen: The Cigna Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Cigna Group Registered präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,88 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Cigna Group Registered einen Umsatz von 65,72 Milliarden USD eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,64 USD, gegenüber 12,12 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 272,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 244,38 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at