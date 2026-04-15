Erste Schätzungen: The Cigna Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The Cigna Group Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 66,52 Milliarden USD – ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Cigna Group Registered 65,50 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 30,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 22,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 282,31 Milliarden USD, gegenüber 274,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at