Erste Schätzungen: The Duckhorn Portfolio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Duckhorn Portfolio wird voraussichtlich am 02.06.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2022 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,128 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Duckhorn Portfolio für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 84,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,592 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 368,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at