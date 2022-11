Erste Schätzungen: The Duckhorn Portfolio präsentiert Quartalsergebnisse

The Duckhorn Portfolio wird voraussichtlich am 07.12.2022 die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 98,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,626 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 397,3 Millionen USD, gegenüber 372,5 Millionen USD im Vorjahr.

