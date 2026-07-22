The GEO Group Aktie

The GEO Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The GEO Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The GEO Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,293 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The GEO Group 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 721,4 Millionen USD gegenüber 636,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 1,82 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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