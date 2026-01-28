Erste Schätzungen: The GEO Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The GEO Group veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass The GEO Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,258 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 665,0 Millionen USD gegenüber 607,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,863 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

