The GEO Group Aktie
WKN DE: A11662 / ISIN: US36162J1060
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: The GEO Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
The GEO Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,347 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 770,9 Millionen USD – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The GEO Group 682,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,99 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,63 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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