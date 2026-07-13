Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Hanover Insurance Group lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,30 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Hanover Insurance Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 6,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at