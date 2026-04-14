Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Hanover Insurance Group wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden.

The Hanover Insurance Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,09 USD, gegenüber 18,16 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 6,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,59 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at