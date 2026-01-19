Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Hanover Insurance Group lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD gegenüber 4,59 USD im Vorjahresquartal.

The Hanover Insurance Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,18 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,40 Milliarden USD, gegenüber 6,24 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

