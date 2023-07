Erste Schätzungen: The Howard Hughes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Howard Hughes präsentiert voraussichtlich am 08.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,250 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 217,6 Millionen USD gegenüber 276,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,281 USD, gegenüber 3,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 837,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,61 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at