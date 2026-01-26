Erste Schätzungen: The Japan Steel Works gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Japan Steel Works wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass The Japan Steel Works im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,42 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 86,53 JPY je Aktie gewesen.

The Japan Steel Works soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 268,54 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 244,03 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 294,38 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 248,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at