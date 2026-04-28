Erste Schätzungen: The Japan Steel Works legt Quartalsergebnis vor

The Japan Steel Works präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass The Japan Steel Works für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 45,41 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 75,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 91,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 75,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 264,61 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 244,03 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 294,12 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 248,56 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at