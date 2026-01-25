The Japan Steel Works Aktie
Erste Schätzungen: The Japan Steel Works präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
The Japan Steel Works wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Japan Steel Works ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,96 Prozent auf 486,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Japan Steel Works noch 423,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD generiert wurden.
